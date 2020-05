04-05-2020, Joey Lameris, Patrick Wind & Raymond Meter - 112Groningen.nl / tekstbron OOGTV

De stad Groningen herdenkt oorlogsslachtoffers

Groningen - Geen grote herdenkingsbijeenkomst op het Martinikerkhof, geen stille tocht vanaf het Joods Monument. De Nationale Herdenkingsdag in Groningen verliep anders dan gebruikelijk. “Het was stiller dan normaal.”

Er waren zo’n dertig tot veertig mensen op en rondom de Grote Markt. Even voor 20.00 uur stapten mensen van hun fiets en namen bij het luiden van de klok in de Martinitoren twee minuten stilte in acht. Het was best wel indrukwekkend om te zien. In deze coronatijd is het sowieso al stiller in de binnenstad, maar nu was het helemaal oorverdovend stil.

Ook bij het Joods Monument aan de Hereweg waren om 20.00 uur een aantal mensen te vinden. Het waren er een stuk of twintig. Iedereen bleef op veilige afstand van elkaar tijdens de herdenking. Ook mooi om te zien dat verschillende fietsers, waaronder iemand van een thuisbezorgbedrijf, even voor 20.00 uur hun fiets parkeerden en naast hun rijwiel gingen staan.

Op 4 mei om 20.00 uur worden met twee minuten stilte de oorlogsslachtoffers die gevallen zijn in de Tweede Wereldoorlog en bij recentere militaire conflicten herdacht.