04-05-2020, Annet Vieregge & Henk Timmer - 112Groningen.nl

Korte uitslaande dakbrand bij woning in Oostwold

Oostwold/ Oldambt - De brandweer van Scheemda en Finsterwolde zijn maandagavond omstreeks kwart over negen gealarmeerd voor een woningbrand aan de Klinkerstraat in Oostwold.