05-05-2020, Marc Dol 112Gr. & Michael Huising

Uitslaande brand in schuur Onstwedde (Video)

Onstwedde - Aan de Holte in Onstwedde heeft dinsdagmorgen om 06:20 uur een uitslaande brand gewoed in een schuur.

In de schuur waren gasflessen aanwezig meldt de brandweer. Om voldoende bluswater aanwezig te hebben heeft de brandweer opgeschaald naar 'Grote brand', waarmee diverse korpsen uit de regio werden gealarmeerd. Rond 08:45 uur kon de brandweer het sein 'Brand meester' geven. Waardoor de brand is ontstaan is niet bekend. De schuur kan als verloren worden beschouwd. De schade is groot.