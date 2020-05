05-05-2020, Julian Spa - 112Groningen.nl

Bult hooi/stro in de brand in Ter Apel

Ter Apel - In een weiland langs het Ruiten A kanaal West in Ter Apel is dinsdagmiddag brand ontstaan in een bult met hooi/ stro.

De brandweer van Ter Apel werd omstreeks kwart over twee gealarmeerd voor de buitenbrand. Na een zoektocht naar de juiste locatie trof men een rokende bult hooi/stro aan. Brandweerlieden hebben met behulp van twee stralen lage druk de brand bestreden. Vermoedelijk is broei de oorzaak van de buitenbrand.