05-05-2020, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Een triest en sneu gezicht, het Stadspark is leeg

Groningen - Normaal gesproken zouden er vandaag, 5 mei, bevrijdingsdag, duizenden mensen naar het Stadspark komen een groot feest te bouwen met zijn of haar vrienden, familie en anderen.

Dat is normaal gesproken, maar dit jaar gaat het helaas niet door. In verband met het coronavirus is het verboden om evenementen bij te wonen en te organiseren. Dus helaas gaat het bevrijdingsfestival dit jaar niet door.



De drafbaan, de plek in Stadspark waar normaal altijd het hoofdpodium staat, ligt er vandaag leeg bij. Een leeg terrein met wat zand in een ovaal vorm en wat gras dat in het midden groeit. Volgens voorbijgangers "Een triest en sneu gezicht, maar het is helaas niet anders".