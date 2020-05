05-05-2020, 112Groningen.nl

Dakbrand aan de Hoofdstraat in Bad Nieuweschans

Bad Nieuweschans - De brandweer van Bad Nieuweschans werd dinsdagmiddag rond kwart over drie opgeroepen voor een dakbrand aan de Hoofdstraat in Bad Nieuweschans.

Tijdens werkzaamheden op/ aan het dak was door onbekende oorzaak brand ontstaan. De bewoner van de woning was, tot dat de brandweer zou arriveren, al begonnen met het blussen van de brand. Een hoogwerker van brandweer Winschoten kwam ter assistentie ter plaatse.





Brandweerlieden hebben met behulp van een warmtebeeld camera het dak geïnspecteerd op nog eventuele smeulende delen. Na een controle kon de brandweer weer retour richting de kazerne. Het is onbekend hoe groot de schade aan de woning is.