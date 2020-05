05-05-2020, Dennie Gaasendam - 112Groningen.nl

Scooterrijder gewond na aanrijding met automobilist

Veendam - Dinsdagmiddag omstreeks tien over één vond er opnieuw een ongeval plaats op de Westerbrink in Veendam.

Bij de oversteekplaats Westerbrink / Veenpad wilde een scooterrijdster, een vrouw uit Zuidbroek, de weg oversteken maar zag daarbij vermoedelijk de automobilist uit Winschoten over het hoofd. Een botsing volgde.



De vrouw werd door ambulancepersoneel onderzocht. Of vervoer naar het ziekenhuis noodzakelijk was is niet bekend. De politie noteerde de gegevens. Zowel de auto als de scooter raakten beschadigd. De auto moest worden afgesleept. De weg is enige tijd afgesloten geweest.