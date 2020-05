05-05-2020, Henk Frans - 112Groningen.nl

Mini-concert voor ouderen in verzorgingshuis in Scheemda

Scheemda - In verband met bevrijdingsdag en 75 jaar Vrijheid werd er vanmiddag een leuk mini-concert gehouden door De Harmonie Prins Hendrik uit Scheemda.

Het mini-concert was gericht op de ouderen in het verpleeg- en verzorgingshuis 'Nieuw Vredenhoven' in Scheemda. Ook werd er om vijf voor vijf gezongen door een artiest. De ouderen genoten van het mini-concert en zaten dolgelukkig te luisteren.