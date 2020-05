05-05-2020, Patrick Wind & Raymond Meter - 112Groningen.nl

Maaltijdbezorger raakt gewond na ongeval met automobilist

Groningen - Een maaltijdbezorger is dinsdagavond gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Eendrachtskade Noordzijde in de stad Groningen.

Hulpdiensten kregen om tien over zes de melding van een aanrijding letsel. De maaltijdbezorger werd door medewerkers van de ambulancedienst gecontroleerd op zijn verwondingen. De politie zette ondertussen de weg af en zorgde voor een veilige werk-omgeving.

Vermoedelijk botste de maaltijdbezorger achterop een auto, waarna hij onderuit ging. Of de jongeman is meegenomen naar het ziekenhuis is onbekend. De politie noteerde de gegevens van de betrokken partijen. Zowel de bezorgscooter als de auto raakten door het ongeval fors beschadigd.