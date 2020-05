05-05-2020, Patrick Wind & Raymond Meter - 112Groningen.nl

Ondergrondse huisvuil-container in de brand

Groningen - De brandweer van de stad Groningen moest dinsdagavond uitrukken voor een containerbrand aan de Vrydemalaan, nabij het DOT.

Voorbijgangers zagen dat er rook uit de container kwam en alarmeerden de brandweer. Ter plekke bleek het te gaan om een ondergrondse huisvuil-container die in brand stond.



De brandweer heeft met één straal lage druk de brand in de container geblust. De oorzaak van het brandje is onbekend. Doordat de bluswagen op de weg stond, was de Vrydemalaan tijdelijk afgesloten voor auto-verkeer.