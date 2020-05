05-05-2020, 112Groningen.nl & Team Verkeer Noord- Nederland

Meerdere snelheidsovertreders op de bon geslingerd tijdens controle

Groningen - Politieagenten van de eenheid Team Verkeer Noord-Nederland hebben vandaag een controle gehouden op de A7 nabij Groningen.

Bij deze zogeheten 'Lasergun controles' meet de 'Lasergun' de snelheid waarmee een auto op het apparaat afrijdt. Hij doet dat met de snelheid van het licht en tot op drie cijfers achter de komma nauwkeurig. Een 'Lasergun' laat alleen zien hoe hard iemand rijdt, maar slaat geen informatie van de automobilist op. Daarom wordt de bestuurder vaak aan de kant gezet (staande gehouden).



Vanmiddag werden er tijdens de controle meerdere snelheidsovertredingen begaan door automobilisten. Opvallend was dat meerdere snelheidsovertredingen boven de 40 kilometer per uur te hard waren. Tegen de hardrijders is proces-verbaal opgemaakt. Het is onbekend of er tijdens de controle rijbewijzen zijn ingevorderd.