06-05-2020, Oogtv.nl (Bron) & 112gr. archief

Derde verdachte(27) aangehouden in zaak explosie flat Wibenaheerd

Groningen - In de zaak rondom de explosie in de flat aan de Wibenaheerd in de Groningse wijk Beijum afgelopen vrijdag is een derde verdachte aangehouden. Dat laat de politie woensdagochtend weten. Meldt Oogtv



“We hebben deze week een 27-jarige man uit Groningen aangehouden”, vertelt een politiewoordvoerder. “In totaal zitten nu drie verdachten vast. Alle drie zitten ook in beperking. Het onderzoek in deze zaak gaat de komende tijd verder.” Naast de 27-jarige man gaat het om de bewoners van het appartement waar vrijdagavond de explosie plaatsvond. Verdachte situatie

Vrijdagavond rond 19.30 uur kwam bij de hulpdiensten een melding binnen van een explosie in de flat in Beijum. Bij aankomst bleek dat een gevel van een appartement was weggeblazen. De twee bewoners waren gewond geraakt. Aanvankelijk dacht men dat een gasfornuis of oven de oorzaak was. Zaterdagmiddag kwam er echter informatie bij de politie binnen, waarop een onderzoek werd ingesteld. Dat onderzoek leverde een verdachte situatie op, waarna de Explosieven Opruimingsdienst van Defensie, de EOD, werd ingeschakeld en besloten werd om de bewoners uit de flat te evacueren. Explosieve vloeistof

In de woning werd in de nacht van zaterdag op zondag en op zondagmiddag een explosieve vloeistof gevonden. Deze vloeistof werd door de EOD uit de flat gehaald en werd later tot ontploffing gebracht op Driebond. Om welke vloeistof, of vloeistoffen het gaat, wil de politie in het kader van het onderzoek niet zeggen. Zondagavond werd de situatie veilig verklaard, waarop de bewoners weer terug konden naar hun woningen.