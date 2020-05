06-05-2020, Rtvnoord.nl bron

Voorarrest Roelf B. en Gert-Jan N. opnieuw verlengd

Stadskanaal - De rechtbank in Boedapest heeft het voorarrest van Roelf B. en Gert-Jan N. opnieuw verlengd. De twee mannen uit Stadskanaal worden verdacht van grootschalige drugssmokkel en -handel. Meldt Rtvnoord.nl

Formeel liep het voorarrest van de twee af op 9 mei. Nu is het verlengd tot aan de rechtszitting. Daarvoor is nog geen datum bepaald, laat een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) van de Hongaarse hoofdstad weten. Maar als er binnen zes maanden geen datum is, moet de rechtbank zich opnieuw buigen over het voorarrest.

Het kan ook zijn dat er geen rechtszaak komt, want het OM heeft beide verdachten een strafvoorstel gedaan.

