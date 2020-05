07-05-2020, Gijs Bouman 112Gr.

Gasbrand bij werkvoorzieningschap Fivelingo

Delfzijl - Brandweer Delfzijl werd woensdagavond om 22:30 uur opgeroepen voor een brand bij werkvoorzieningschap Fivelingo.

Omstanders zagen vlammen in het pand aan de Bernhardlaan en belden via 112 de brandweer. Het ging om een gasbrand. Door de gaskraan dicht te draaien was het vuurr gedoofd. Nader info ontbreekt verder.