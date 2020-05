07-05-2020, Oogtv.nl (Bron)

Zaterdagmiddag demonstratie tegen coronamaatregelen op Ossenmarkt

Groningen - Een groep Groningers zegt aanstaande zaterdagmiddag te gaan demonstreren tegen de coronamaatregelen op de Ossenmarkt in Groningen. Volgens een lid van de organisatie gebeurt dit met kennisgeving aan gemeente en politie. Zegt Oogtv.nl

Het is nog niet bekend hoeveel mensen verwacht worden bij de demonstratie, maar gemeentewoordvoerder Hans Coenraads liet woensdagmiddag al aan stadsblog Sikkom weten in gesprek te zijn met de organisatie over het verwachte aantal demonstranten. Er was sprake van onwil bij de demonstranten over het handhaven van de ‘anderhalvemeter-regel’, een harde eis van de gemeente, maar de organisatie zegt zich hier nu wel aan te zullen houden.

Eén van de demonstranten laat weten dat ook de versoepeling van de maatregelen, zoals premier Rutte deze woensdagavond aankondigde, niet voldoende is voor de organisatie. Ook de versoepelde maatregelen staan volgens de demonstranten niet in verhouding tot de dreiging van het coronavirus: “Deze tijdelijke verordeningen hun langste tijd hebben gehad. We pleiten voor een nog snellere terugkeer naar onze normale dagelijkse bezigheden en omgangsvormen.”

De demonstratie is gepland op aanstaande zaterdagmiddag tussen 14.30 en 16.30 uur op de Ossenmarkt.