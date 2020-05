07-05-2020, Oogtv.nl (Bron)

Bibliotheek in Forum gaat ondanks coronaversoepelingen niet open

Groningen - Ondanks de coronaversoepelingen die woensdagavond bekend werden gemaakt in een persconferentie van premier Mark Rutte (VVD) gaat de bibliotheek in het Forum in de binnenstad voorlopig nog niet open. Zegt Oogtv