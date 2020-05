07-05-2020, Oogtv.nl (Bron) & Robert v/d Veen 112Gr.

Gebruik mondkapjes in bus en trein heeft een beschermingseffect van 5 tot 10 procent

Landelijk - Het gebruik van mondkapjes in het openbaar vervoer heeft een erg beperkt beschermingseffect. Dat heeft Jaap van Dissel van het RIVM donderdag gezegd tijdens de technische briefing in de Tweede Kamer.