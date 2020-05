07-05-2020, Melarno Kraan 112Gr.,

Oldambtster(36) aangehouden voor gooien vuurwerkbom

Beerta - In verband met het gooien van een vuurwerkbom in de nacht van 25 op 26 april 2020 in Beerta is een 36-jarige inwoner van de gemeente Oldambt aangehouden.

Dat meldt de politie. Relationele problemen zouden hiervan de oorzaak zijn. De ontploffing veroorzaakte veel schade en onrust in de buurt. Het onderzoek loopt nog, laat de politie via social media weten. Dvhn