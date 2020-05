07-05-2020, Rtvnoord.nl bron

Zaak Ergün S. in september voor de rechter

Groningen - De zaak tegen Ergün S., de man die ervan wordt verdacht een schoonmakersechtpaar uit Slochteren om het leven te hebben gebracht in een Groningse bioscoop, komt in september voor de rechter. Zegt Rtvnoord.nl

Dat heeft de rechtbank Groningen donderdag besloten tijdens een pro-formazitting. Er staat nog een pro-formazitting gepland op 9 juli. Hierin wordt besloten of de man vast blijft zitten tot de inhoudelijke behandeling in september. Meer op Rtvnoord.nl Klik HIER voor alle informatie over de 'bioscoopmoorden'.