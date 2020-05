07-05-2020, Facebook Politie Groningen

Getuigen gezocht van luide knallen

Groningen - De politie heeft in het begin van afgelopen nacht (woensdag op donderdag) enkele meldingen gehad van knallen in de omgeving van het Westpark in Groningen.

Vanwege de meldingen hebben ze in de omgeving van het Westpark gezocht, maar hebben niks bijzonders gevonden of opgemerkt. Een melder had de indruk dat de knallen mogelijk schoten zijn geweest.

Hoewel we daar verder geen aanwijzingen voor hebben, willen we toch weten of iemand iets verdachts heeft gezien in de omgeving. Het gaat dan concreet om het bosgebied tussen het Hoendiep bij Hoogkerk en de Tarralaan en Johan van Zwedenlaan in de wijk ‘De Held’.

Als u iets meer weet, horen ze dat graag. Neem daarvoor contact op met telefoonnummer 0900-8844.

(BVH: 2020117783)