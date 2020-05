07-05-2020, 112Groningen.nl

Drietal (22, 23 & 27) aangehouden vanwege mishandeling in Kornhorn (Update)

Leek - De politie heeft donderdagavond in Leek drie personen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een mishandeling van een man in Kornhorn eerder deze avond.

Vermoedelijk gaat het om een conflict in de relationele sfeer. De politie doet onderzoek naar wat er precies is voorgevallen. De drie personen die zijn aangehouden zijn door de politie overgebracht naar het politiebureau waar men verhoord zal worden.



Het gaat volgens de politie om een 27-jarige man uit Leek, een 23-jarige man uit Hoogeveen en een 22-jarige vrouw uit Beilen. Zij zijn nabij Carelsveld in Leek aangehouden. Alledrie worden zij verdacht van betrokkenheid met de mishandeling van een 29-jarige man uit Kornhorn.



De mishandeling heeft plaatsgevonden rond 18:00 in een woning aan de Hornhuusstraat in Kornhorn. Het slachtoffer liep hierbij een verwonding op en is zelfstandig naar het ziekenhuis gegaan voor medische hulp. Het onderzoek van de politie is momenteel nog in volle gang.

