Gewonde bij steekpartij Vrydemalaan Groningen (Video)

Groningen - Bij een steekpartij aan de Vrydemalaan in de stad Groningen is in de nacht van donderdag op vrijdag een persoon gewond geraakt. Dat meldt de politie via Twitter. Meldt Oogtv

De steekpartij vond plaats rond 01.00 uur. “We kregen een melding van een steekincident in een woning aan de Vrydemalaan”, vertelt een politiewoordvoerder. “We zijn snel ter plaatse gegaan en hebben twee verdachten aan kunnen houden in een nabijgelegen woning. We zijn een onderzoek gestart naar wat er precies heeft plaatsgevonden.” Volgens de woordvoerder is het slachtoffer naar het ziekenhuis overgebracht. “Het slachtoffer is gewond geraakt maar lijkt vooralsnog niet in kritieke toestand te verkeren.” Later vrijdag meer info.