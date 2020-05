08-05-2020, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

Automobilist raakt te water nabij Hoogkerk

Groningen - Bij een verkeersongeluk op de late donderdagavond is op het Hoendiep in Hoogkerk een auto te water geraakt.

Het ongeluk gebeurde rond 23.30 uur. Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is nog onbekend. Het lijkt erop dat de automobilist onderweg was maar dat op een gegeven moment zijn stuur is geblokkeerd. De bestuurder heeft nog proberen te remmen maar belandde in het kanaal. De automobilist raakte niet gewond. Een bergingsbedrijf werd ingezet om de auto uit het water te halen.



Bij de bergingsactie kreeg men hulp van duikers van duikbedrijf DTS uit Grijpskerk. Rond 01.45 uur lukte het om de auto uit het water te krijgen. Vanwege de bergingsactie was het Hoendiep voor het verkeer afgesloten. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk.