08-05-2020, Oogtv.nl (Bron)

PvdD: Fouten bij afwikkeling explosie Wibenaheerd

Groningen - De Partij voor de Dieren stelt schriftelijke vragen aan het college van b&w in Groningen over de hulpverlening en verdere afwikkeling rondom de explosie aan de Wibenaheerd. Zegt Oogtv.nl

Volgens de fractie zijn er fouten gemaakt met betrekking tot de veiligheid en de communicatie naar bewoners.

Volgens de fractie is de veiligheid in het geding geweest het sein veilig werd gegeven op vrijdagavond, terwijl een dag later explosieven tussen het puin werden gevonden. “Dit doet mij vermoeden dat het eerste onderzoek niet grondig genoeg is geweest en dat veel bewoners en huisdieren in gevaar zijn geweest”, aldus raadslid Terence van Zoelen.

Ook vindt de fractie het kwalijk dat de bewoners op zaterdag niet de kans kregen hun huisdieren op te halen. Van Zoelen: “Uiteindelijk kregen alleen de bewoners die zaterdagavond laat in het Wij-gebouw verbleven het bericht dat ze even in hun huis konden voor dieren en medicijnen.” De Partij voor de Dieren stelt daarom dat de situatie voor veel mensen zeer beklemmend is én was, en dat nazorg nodig is.

Vorige week vrijdag explodeerde de gevel van een appartement aan de Wibenaheerd. Twee bewoners waren gewond geraakt. Aanvankelijk dacht men dat een gasfornuis of oven de oorzaak was. In de woning werd in de nacht van zaterdag op zondag en op zondagmiddag een explosieve vloeistof gevonden. Deze vloeistof werd door de EOD uit de flat gehaald en werd later tot ontploffing gebracht op Driebond.

