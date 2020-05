09-05-2020, 112Groningen.nl & bron RIVM

RIVM: dodental coronavirus stijgt met 63 naar 5422

Landelijk - Vandaag zijn er 58 patiënten gemeld die vanwege COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest), dat meldt het RIVM.

Er zijn 63 personen als overleden gemeld. Deze gemelde personen zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van afgelopen dagen vaak nog aangevuld.

Tot nu toe zijn er 42.382 bevestigde COVID-19 patiënten gemeld aan het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. De cijfers passen bij het beeld dat de maatregelen werken. Omdat niet alle COVID-19 patiënten getest worden, zijn de werkelijke aantallen in Nederland hoger dan de aantallen die hier genoemd worden.

