09-05-2020, 112Groningen.nl

Persoon raakt gewond na ongeval in Engelbert

Engelbert - Bij een ongeval op de Engelberterweg in Engelbert is zaterdagochtend een persoon gewond geraakt.

Het is onbekend hoe het ongeval precies heeft kunnen gebeuren. Vermoedelijk ging het om een ongeval tussen een automobilist en een fietser, maar dit is niet zeker.



Meerdere politie-eenheden en een ambulance kwamen op de melding van het ongeval af, dat omstreeks 11:40 uur gebeurde. Het slachtoffer werd door medewerkers van de ambulancedienst gecontroleerd en is even later met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis. De politie zette het ongeval op papier.