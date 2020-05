09-05-2020, Joey Lameris & Patrick Wind - 112Groningen.nl

Vreemde lucht laat brandweer uitrukken naar Zeeheldenbuurt

Groningen - De Groninger brandweer werd zaterdagmiddag gealarmeerd voor een dienstverlening vreemde lucht aan de Admiraal de Ruyterlaan in de stad Groningen.

Bewoners van een studentenpand roken een sterke 'lijmlucht' en vertrouwden het niet. Hierop werd de brandweer ingeschakeld en een tankautospuit werd ter plaatse gestuurd.



Brandweerlieden hebben in een pand achter een aantal woningen verschillende metingen verricht. Ook ging men met een warmtebeeld camera het pand in. Het is onbekend wat uiteindelijk de oorzaak van de vreemde lucht was. Vermoedelijk kwam de lucht weg bij nabijgelegen werkzaamheden aan het riool. De brandweer keerde na ongeveer 20 minuten weer terug naar de kazerne.