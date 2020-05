09-05-2020, Annet Vieregge - 112Groningen.nl

Schuur in brand in Westerlee

Westerlee - Aan de Eerste Garstelaan in Westerlee is zaterdagmiddag brand uitgebroken in een schuur.

De brandweer van Winschoten rukte omstreeks tien over drie uit voor de brand. Binnen enkele minuten werd er door de meldkamer opgeschaald naar middelbrand en een tweede bluswagen van Winschoten kwam ter assistentie ter plaatse.



Bij aankomst van het eerste voertuig bleek de brand in de schuur mee te vallen. Brandweerlieden van de eerste bluswagen hadden de brand snel onder controle en de tweede bluswagen werd geannuleerd. De schade aan de schuur bleef beperkt.