09-05-2020, Joey Lameris & Patrick Wind - 112Groningen.nl & tekstbron: OOGTV

Protestactie tegen de coronamaatregelen verliep rustig (Video)

Groningen - De protestactie tegen de coronamaatregelen dat zaterdagmiddag plaatsvond op de Ossenmarkt trok zo'n dertig demonstranten.

Afgelopen donderdag werd er bekend gemaakt dat een groep Groningers zaterdagmiddag wilden gaan demonstreren tegen de strenge coronamaatregelen. De protestactie zou zijn goedgekeurd door de gemeente en de politie.



Het aantal demonstranten was maar beperkt. Rond 14.40 uur werd er een toespraak gehouden waarbij één van de actievoerders via een megafoon het publiek toesprak.



Het verhaal dat ze vertelden is dat er in Groningen weinig besmettingen zijn terwijl we wel te maken hebben met een lockdown. Daarnaast vragen de demonstranten zich af waarom we onze ouderen bijvoorbeeld niet mogen zien. De sfeer op de Ossenmarkt was gemoedelijk. Er waren geen incidenten, in het begin was er wel wat politie maar alles verliep heel rustig.



Aanstaande maandag om 14.00 uur volgt er nog een demonstratie. Deze wordt gehouden op de Grote Markt.