Bejaarde fietsster aangereden, politie zoekt doorrijder in donkere auto

Tripscompagnie - Zaterdagmiddag even voor half drie vond er een ongeval plaats op de Tripscompagniesterweg in Tripscompagnie. Twee oudere dames fietsten over de kruising toen één van de vrouwen werd aangereden door een automobilist in een donkere auto.