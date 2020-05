09-05-2020, Patrick Wind - 112Groningen.nl

Fietser geschept door motorrijder nabij station Noord

Groningen - Op de Kastanjelaan ter hoogte van Station Noord is zaterdagavond een fietser geschept door een motorrijder.

Omstreeks 19:20 uur kwam de melding van het verkeersongeval bij de hulpdiensten binnen waarop meteen meerdere voertuigen ter plaatse werden gestuurd door de meldkamer. Eenmaal ter plaatse was er een fietser geschept door een motorrijder.



De motorrijder die vanaf de Eikenlaan richting de binnenstad reed zag in een bocht een overstekende fietser over het hoofd, waarna een botsing volgde. De motorrijder kwam door het ongeval ten val en ook de fietser belandde enkel meters verderop op de weg terecht.



De gewonde fietser werd door een ambulance verpleegkundige gecontroleerd op zijn verwondingen. Ook de motorrijder werd kort gecontroleerd. Beiden hoefden niet mee naar het ziekenhuis voor behandeling. De politie zette het ongeval op papier en maakt een rapport op.