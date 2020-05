10-05-2020, 112Groningen.nl & Politie Ommelanden Midden

Rijbewijs 51-jarige motorrijder ingevorderd na achtervolging met hoge snelheden

Hoogezand - Zaterdagavond, 9 mei, trok een motorrijder een 'wheelie' op de Kerkstraat in Hoogezand. Door deze actie trok de motorrijder de aandacht van passerende politieagenten.

Toen politieagenten de motorrijder op zijn gedrag wilden aanspreken ging deze er vol gas vandoor en negeerde hierbij het stopteken.



Via de A7 volgde een achtervolging waarbij de snelheid ruim boven de 200 km/u uitkwam. Ook ging de achtervolging door Sappemeer met meer dan 140 km/u.



Uiteindelijk kon de politie de 51 jarige motorrijder in Tripscompagnie staande houden bij zijn woning.



De motorrijder kreeg een proces verbaal voor verschillende verkeersovertredingen. Ook werd de man zijn rijbewijs ingevorderd en hij is door de politie aangemeld voor een artikel 130 procedure. Dit houdt in dat het CBR zal beoordelen of deze bestuurder nog geschikt is om zijn rijbewijs terug te krijgen.