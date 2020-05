10-05-2020, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

Fietsers in Groningen het vaakst beboet voor appen en bellen

Groningen - Fietsers in Groningen worden in vergelijking met de rest van Nederland het vaakst beboet voor appen en bellen op hun tweewieler. Dat blijkt uit onderzoek van beslist.nl dat zich baseert op cijfers van het CJIB.

In Groningen worden gemiddeld 25,7 op de 10.000 inwoners beboet als ze betrapt worden op het gebruik van een telefoon tijdens het fietsen. Landelijk ligt het gemiddelde op 13,9 boetes per 10.000. De provincie Drenthe scoort de beste cijfers met 5,1 op 10.000. Ook op andere fronten scoort Groningen niet al te best. 25,6 Op de 10.000 inwoners werd in de periode van 1 juli 2019 tot 31 januari 2020 beboet voor fietsen zonder verlichting. Landelijk ligt dit gemiddelde op 23, waarbij Noord-Holland met 31,4 koploper is.





Positief nieuws is er wel te melden over het aantal fietsdiefstallen ten opzichte van 2015. Per 10.000 Groningse inwoners worden er 39,9 fietsen gestolen. In vergelijking met vijf jaar geleden is dit een een daling van vijftig procent.