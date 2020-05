10-05-2020, Patrick Wind - 112Groningen.nl & tekstbron: OOGTV

Brandweer haalt losgewaaid raam uit dakgoot

Groningen - De harde wind heeft zondagavond schade veroorzaakt aan een woning aan de Parkweg in de stad Groningen.

De melding van een stormschade kwam rond 19.20 uur bij de hulpdiensten binnen waarop een hoogwerker van de Groninger brandweer ter plaatse werd gestuurd.



Het gaat om een raam van de bovenste verdieping van de woning. Waarschijnlijk door een combinatie van de harde wind en een geopend raam is het raam los gekomen van de scharnieren en naar beneden gevallen waarbij het uiteindelijk in de dakgoot terecht is gekomen.



Ondanks dat de brandweer met de hoogwerker ter plaatse kwam hoefde deze wagen niet ingezet te worden. Met behulp van een verfroller hebben ze het raam uit de dakgoot kunnen krijgen.



Vanwege de harde wind heeft het KNMI ‘code geel’ afgekondigd. De waarschuwt geldt tot maandagochtend 06.00 uur.