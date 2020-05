10-05-2020, Dennie Gaasendam/ DG-Fotografie (denniegaasendam.nl/)

Coniferenbrand Ommelanderwijk snel geblust

Veendam - Zondagmiddag is brand ontstaan in een voortuin in Ommelanderwijk, Veendam. Na het uitbreken van de brand heeft de bewoner zelf al grotendeels de brand kunnen blussen met een tuinslang.