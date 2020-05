10-05-2020, Meternieuws.nl Youtube

Ondersteuningsgroep ingezet in Stadskanaal (Video)

Stadskanaal - Uit een woning in Stadskanaal aan de Steenbreekstraat is een man gehaald. Dit gebeurde door de ondersteuningsgroep van de politie

De man verkeerde al enige tijd in een gemoedstoestand die gedwongen hulp rechtvaardigde. Hij had huisraad op straat gegooid en er waren vermoedens dat hij wapens in huis had. De politie heeft eerst een poging gedaan de man uit de woning te praten. Toen dit niet lukte werd de assistentie van het arrestatieteam(ondersteuningsgroep) van de politie gevraagd.

Dit team heeft de man uit het huis gehaald. Hij is in de ambulance nagekeken maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De omgeving van de woning was ruim afgezet. De politie heeft de man aangehouden. Er zal hulp voor hem worden gezocht. Het is nog onbekend of er ook wapens in de woning zijn aangetroffen.