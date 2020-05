11-05-2020, Joey Lameris 112Gr,.

Handgranaat onder auto blijkt echt (Video)

Groningen - In de Paracelsusstraat in de wijk Corpus den Hoorn is maandagmorgen rond 10:00 uur mogelijk een vermoedelijke handgranaat(explosief) gevonden onder een auto.

6/ De EOD heeft de handgranaat succesvol ontmanteld. Het bleek te gaan om een echt explosief. Het wordt nu onderzocht op sporen en zal worden veilig gesteld. Het is nog onduidelijk waarom de handgranaat daar geplaatst is of door wie.

De politie heeft de straat afgesloten met linten. De EOD(explosieven opruimings dienst) is onderweg vanuit Soesterberg om de projectiel onschadelijk te maken en te onderzoeken. Meer informatie is momenteel nog niet bekend.

De EOD is nu ter plaatse en gaat een eerste verkenning doen. Het lijkt te gaan om een handgranaat. Het is nog niet duidelijk of deze echt is. Wij hebben goed contact met de omwonenden en zorgen dat zij weten wat zij moeten doen om veilig te blijven. — Politie Groningen (@polgroningen) May 11, 2020

Onder een auto aan de Paracelsusstraat in #Groningen is vanmorgen een onbekend voorwerp gevonden. We doen momenteel onderzoek wat dit voorwerp kan zijn. Omdat niet bekend is waar het om gaat is contact geweest met de EOD. De straat is inmiddels afgezet. — Politie Groningen (@polgroningen) May 11, 2020

Nu coördinatie bij aantreffen verdacht projectiel onder een auto. Wachten op komst EOD. #veilig afgezet — Bert Bloemendal (@Bert_Bloemendal) May 11, 2020