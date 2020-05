11-05-2020, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Politie start groot onderzoek na aantreffen handgranaat onder auto

Groningen - Maandagochtend kreeg de politie een melding van een handgranaat die onder een auto aan de Paracelsusstraat in Groningen zou liggen. De omgeving werd afgezet en omwonenden kregen veiligheidsinstructies.

De EODD (explosieven opruimings dienst defensie) was ter plaatse gekomen en stelde vast dat het ging om een echt explosief. Vervolgens hebben zij de handgranaat ontmanteld. De handgranaat is meegenomen voor sporenonderzoek.



Het is onbekend wie de handgranaat onder de auto heeft gelegd en waarom. Om hierachter te komen is er door de politie een rechercheonderzoek gestart.





De politie is op zoek naar getuigen die iets hebben gezien of gehoord, ook vraagt de politie naar mensen die camerabeelden hebben. De beelden van bewakingscamera’s kunnen uiterst nuttig zijn voor het onderzoek naar misdrijven.



Als u iets weet over deze zaak of als u beelden hebt, kunt u dat melden bij de politie via het telefoonnummer 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.