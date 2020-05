11-05-2020, Marco Randazzo - 112Groningen.nl

Mogelijke gaslekkage op een boerenerf tussen Groningen en Adorp

Groningen - De brandweer van Groningen werd maandagavond opgeroepen voor een mogelijke gaslekkage bij een veehoudersbedrijf aan de N361- Winsumerweg.

Toen de brandweer ter plaatse kwam bleek het te gaan om een vreemde lucht, dat leek op een gaslucht op een boerenerf. De brandweer heeft in de omgeving verschillende metingen verricht met een zogeheten viergasmeter. Het is onbekend of er daadwerkelijk gas gemeten werd.