11-05-2020, Michael Huising - 112Groningen.nl

Houten 'wigwam' afgebrand in Muntendam

Muntendam - Een houten 'wigwam' is maandagavond in vlammen opgegaan in de Heemtuin in Muntendam.

De Heemtuin is een unieke landschaps- tuin en bos en grenst aan het natuurgebied de Venen. De brandweer werd omstreeks half acht gealarmeerd voor de brand. Het is onbekend hoe de brand is ontstaan, brandstichting wordt niet uitgesloten.