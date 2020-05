11-05-2020, 112Groningen.nl

Brand in woning Veldstraat, niemand in woning aangetroffen

Groningen - In een woning aan de Veldstraat in de Noorderplantsoenbuurt in de stad Groningen heeft maandagavond korte tijd brand gewoed. Bij de brand raakte niemand gewond.

De eerste melding van de brand kwam rond 21.50 uur binnen waarop een tankautospuit en een hoogwerker ter plaatse werden gestuurd. “De eerste wagens zijn inmiddels ter plaatse”, vertelt een brandweerwoordvoerder. “Omdat het onduidelijk was of er nog mensen in het pand aanwezig waren hebben we opgeschaald naar middelbrand.



Hierop kwam ook een tweede blusauto ter plaatse. Uiteindelijk bleek het allemaal mee te vallen. Door een binnenaanval konden we het vuur snel onder controle brengen. Er bleek niemand aanwezig te zijn in het pand. Dankzij alerte buren waren we er op tijd bij.”



De brandhaard werd bestreden met één straal hogedruk. Waar de brand woedde in de woning is onbekend. Ook is nog onbekend wat de brand heeft veroorzaakt. Hier wordt onderzoek naar gedaan.