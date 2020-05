12-05-2020, Raymond Meter - 112Groningen.nl

Woningbrand Fivelstraat snel onder controle

Groningen - In een woning aan de Fivelstraat in de stad Groningen heeft in de nacht van maandag op dinsdag korte tijd brand gewoed.

De melding van de brand kwam rond 02.00 uur binnen waarop er door de meldkamer een tankautospuit en een hoogwerker ter plaatse werden gestuurd. In eerste instantie dacht men dat de brand woedde in een woning aan de Korreweg. Uit nader onderzoek bleek het echter te gaan om de Fivelstraat.



Bij aankomst was het vuur al onder controle. Een smeulende barbecue was de oorzaak van de nachtelijke ophef. Brandweerlieden hebben een nacontrole gedaan om er zeker van te zijn dat het vuur onder controle was. Hiervoor werd één straal hogedruk ingezet.



Over eventuele schade is niets bekend. Niemand raakte gewond.