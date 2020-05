12-05-2020, 112Groningen.nl & Weginspecteur Jeroen

Automobilist raakt van de weg nabij oprit A7

Zuidbroek - Een automobilist is maandagavond met zijn voertuig in de berm geraakt nabij de A7.

Door nog onbekende oorzaak raakte de automobilist in de slip en belandde in tegengestelde richting in de berm. Het eenzijdige ongeval gebeurde op de oprit van de A7 ter hoogte van Zuidbroek.



Bij het ongeval raakte voor zover bekend niemand gewond. De politie en Rijkswaterstaat waren ter plaatse en hadden de oprit tijdelijk afgesloten in verband met de bergingswerkzaamheden. De auto raakte door het ongeval beschadigd.