12-05-2020, Martin Nuver - 112Groningen.nl

Automobiliste raakt met voertuig te water (Video)

Ten Boer - De brandweer van Ten Boer werd dinsdagmiddag omstreeks 13:15 uur opgeroepen voor een voertuig te water aan de Bedrijvenweg in Ten Boer.

Omdat het onbekend was of er nog personen in het voertuig zaten, werd er een duikteam en een hulpverleningsvoertuig van de Stadse brandweer mee gestuurd naar de melding.



Een traumahelikopter werd ook ter plekke gestuurd om medische assistentie te verlenen aan het aanwezige ambulance personeel, maar deze werd nabij het incident geannuleerd.



Een automobiliste was door nog onbekende oorzaak van de weg geraakt en in een sloot balandt. De vrouw is met onbekende verwondingen met spoed naar het ziekenhuis overgebracht.



De verkeers ongevallen analyse van de politie kwam ter plekke om onderzoek te doen naar de exacte toedracht van het eenzijdige verkeersongeval.