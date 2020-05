12-05-2020, 112Groningen.nl & Politie Groningen

Dinsdagavond nieuwe informatie over inbraken in Groningen en Leek

Groningen - Vanavond in Opsporing Verzocht wordt er nieuwe informatie gedeeld over een inbraak aan de Jaspisstraat in Groningen op 24 januari. Een dag later sloegen dezelfde inbrekers ook toe in Leek.

Op vrijdag 24 januari werd er ingebroken in een woning aan de Jaspisstraat in Groningen en een dag later, op zaterdag 25 januari, werd geprobeerd in te breken bij een woning aan de Goldbergsingel in Leek.





Het politieonderzoek wees uit dat dezelfde inbrekers betrokken waren bij beide incidenten. De inbraken vonden plaats tussen 17.00 uur en 19.00 uur terwijl de bewoners niet thuis waren.



Om bij de woning te komen klommen de inbrekers in de Jaspisstraat over de tuindeur. Aan de achterzijde werd een raam opengebroken waardoor de twee personen naar binnen klommen. De woning werd doorzocht en als buit werden o.a. sieraden, cosmetica, schoenen en kleding gestolen.



Bij de woning in de Goldbergsingel probeerden de inbrekers aan de achterzijde via het platte dak binnen te komen. Toen dit niet lukte klommen ze naar beneden en probeerden ramen open te breken. De aanwezige bewakingscamera maakte opnames van de verdachten en gaf een alarm signaal door aan de bewoners. Deze konden met behulp van hun mobiele telefoon en het internet verbinding krijgen met de camera’s en ‘live’ meekijken. Na het zien van de onbekende mannen bij hun woning werd direct via 112 de politie gewaarschuwd.





De politie was zeer snel terplaatse maar de inbrekers werden niet meer aangetroffen. Uit onderzoek van de camerabeelden bleek dat bij de incidenten in Groningen en Leek dezelfde daders betrokken waren.



De politie wil graag weten wie dit zijn of waar zij verblijven. De politie is te bereiken via 0900 8844 of als u anoniem wilt blijven bel dan met de Meld Misdaad Anoniem, bereikbaar via 0800–7000.







Vanavond wordt er in de uitzending van Opsporings Verzocht nieuwe informatie gedeeld over deze zaak.