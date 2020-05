12-05-2020, Dvhn.nl bron & 112Gr. archief

Verdachte in moordzaak: 'Ik heb niks gedaan' (Video)

Groningen - De 28-jarige Milton T. verklaarde dinsdagochtend tijdens een pro forma-zitting in de rechtbank van Groningen dat hij niet schuldig is aan de moord op Hidde Bergman. Zegt Dvhn.nl

De strafzaak tegen T. zou vandaag inhoudelijk worden behandeld, maar is vanwege de coronacrisis uitgesteld. Milton T. was via een beeldverbinding in de rechtszaal aanwezig. Toen de rechters hem vroegen of hij nog wat wilde zeggen, antwoordde hij: ,,Ik heb niks gedaan. Meer info op Dvhn.nl Zie archief item Zie ook archief