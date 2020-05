Tijdens deze inzet ontstond een gasexplosie waarbij de bewoonster om het leven kwam. Een ingrijpend incident voor alle betrokkenen. We leven mee met de nabestaanden van de bewoonster.

Ontruiming

Toen wij aankwamen was de politie het gebouw, dat drie woonlagen heeft, aan het ontruimen. Een verwarde mevrouw had in huis de gaskraan open gezet en dreigde met vuur. Er is opgeschaald naar middel IBGS waarbij, naast een tankautospuit en de OvD, een tweede tankautospuit ter plaatse is gekomen.

Ventileren

Het gebied is ruim afgezet en de eerste TS heeft buiten en in de portiek metingen uitgevoerd om te bepalen of de ploeg veilig kon werken. Enexis was niet in staat om de gastoevoer naar de woning direct te stoppen. Doordat de openstaande gaskraan in de woning het gevaar alleen maar groter maakte is er voor gekozen om de woning zo snel mogelijk te ventileren. Hiervoor is een raam ingeslagen. Het doel hiervan is om zo snel mogelijk gas kwijt te raken en een verdere gasophoping in het complex te voorkomen.

Gasexplosie

Nadat er een aantal ramen waren verwijderd, ontstond er een gasexplosie waarbij het hele raamkozijn naar buiten is gedrukt en er kort een flinke vlammenzee te zien was. Hierna heeft er korte tijd een brand gewoed in de woning. Deze brand hebben we direct onder controle gebracht.

Bij de explosie bleef eigen personeel ongedeerd, maar overleed de bewoonster van de flat helaas. Gezien de impact op de omgeving is er opgeschaald naar GRIP 1, waarbij de coördinatie tussen hulpdiensten en andere betrokken instanties ter plaatse wordt vormgegeven.

Schade

Door het snelle handelen is een grotere explosie en daarmee gevaar voor de omgeving voorkomen. De schade aan het pand bleef beperkt. Vrijwel alle bewoners konden dezelfde dag terug naar hun huis nadat een constructeur het gebouw had bekeken. Voor de bewoners van twee bovengelegen woningen met roetschade heeft de woningcorporatie tijdelijk onderdak geregeld.

Geen verband met eerdere incidenten

Beijum werd eerder deze maand opgeschrikt door een explosie waarna explosieven zijn gevonden in een woning. Daarnaast werd er deze maand een explosief onder een auto aangetroffen in Groningen. Hierdoor kwam de geruchtenstroom al snel op gang. Dit incident aan de Nijensteinheerd kent geen enkel verband met deze eerdere gebeurtenissen.

(Tekst: BrandweerGroningen.nl)