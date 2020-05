12-05-2020, Martin Nuver, Michael Huising & Patrick Wind - 112Groningen.nl

Vrouw komt om het leven bij 'gasexplosie' in woning (Video)

Groningen - De hulpdiensten zijn dinsdagmiddag massaal uitgerukt voor een mogelijke gaslekkage aan de Nijensteinheerd in de Groninger wijk Beijum.

Enkele minuten na de eerste melding werd er door de meldkamer opgeschaald naar een 'middel hulpverlening' en extra materieel werd ter plaatse gestuurd, waaronder twee tankautospuiten, twee ambulances, meerdere politie-eenheden en een traumahelikopter.



Meerdere woningen van een appartementencomplex werden door de hulpdiensten ontruimd omdat er mogelijk explosiegevaar zou zijn. Volgens de brandweerwoordvoerder ging het om een melding dat iemand de gaskraan had opengedraaid.





Explosie

Omstreeks 16:05 uur liepen drie brandweerlieden richting de desbetreffende benedenwoning om een raam in te slaan. Op dat moment ontstond er een gasexplosie waarbij een grote 'vuurbal' het appartement uitsloeg. Gelijk na de explosie ontstond er brand in de woning.





Grip 1

Voor de hulpdiensten was de explosie de aanleiding om op te schalen naar GRIP 1. Bij zo'n Grip1 situatie komen alle hulpdiensten en instanties bij elkaar om het incident te coördineren en om plannen te maken over de aanpak van het incident. Niet alleen de politie, brandweer en ambulance komen bij elkaar maar ook andere hulpinstantie zoals de Gemeente Groningen, Netbeheerder Enexis, en de woningbouw.





Bewoonster overleden

Na de explosie is de politie meteen een onderzoek gestart in de woning aan de Nijensteinheerd. Uit het onderzoek is op dit moment naar voren gekomen dat de bewoonster van het appartement door de gasexplosie is overleden. De politie zal vanavond nog verder onderzoek doen in en rondom de woning.





Ontruimde woningen

Het hele appartementencomplex aan de Nijensteinheerd is eerder vanavond door de hulpdiensten ontruimd. De bewoners van het appartementencomplex mogen zover bekend nog niet terug naar hun woningen, totdat zeker is dat de situatie veilig is.

Bouwkundige experts hebben vanavond rond half acht geconstateerd dat het pand veilig is. De meeste bewoners kunnen weer terug naar hun woning. Voor de bewoners van bovenliggende woningen wordt vervangende woonruimte geregeld.