14-05-2020, Marc Zijlstra 112Gr.

Motorrijder(28) komt om bij Noordbroek (Video)

Noordbroek - Nabij de afrit N33 Li ter hoogte van Noordbroek is woensdagmiddag rond 14:30 uur een zeer ernstig ongeval ontstaan. Het MMT kwam ter medische assistentie van de ambulancedienst. De oorzaak is nog onbekend.

Een motorrijder en een automobilist botsten tegen elkaar. De motor raakte daarbij in brand en werd geblust door de brandweer. De bestuurder van 1 van de voertuigen werd ter plaatse gereanimeerd door omstanders, dat werd later overgenomen door de hulpdiensten. De bestuurder van de motor kwam om het leven meldt de politie via twitter. De bestuurder van de auto raakte gewond en ging naar het ziekenhuis.

De politie onderzoekt de toedracht en zet het ongeval op papier. Een berger sleept de voertuigen daarna af.

Update

De identiteit van de motorrijder is bekend. Het gaat om een 28-jarige man uit Slochteren. Aan hem werd op de Scheemderweg in Noordbroek geen voorrang verleend door een 19-jarige automobiliste uit Noordbroek. De politie maakt proces-verbaal op.