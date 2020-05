13-05-2020, Oogtv.nl (Bron)

Intocht Sint voortaan zonder Zwarte Piet

Groningen - De intocht van Sinterklaas in de stad gebeurt vanaf nu zonder zwarte pieten. Dat heeft de gemeente bepaald, in goed overleg met de Koninklijke Vereniging voor Volksvermaken.

Vorig jaar vond de intocht nog plaats met méér zwarte pieten dan roetveegpieten. De gemeente vindt dat de intocht niet meer het decor moet zijn voor demonstraties van voor- en tegenstanders van Zwarte Piet. Wethouder Glimina Chakor vindt dat de intocht een feest voor iedereen moet zijn en dat de figuur van Zwarte Piet door niemand als kwetsend wordt ervaren. Groningen volgt daarmee het voorbeeld van steden als Amsterdam en Rotterdam.

In dorpen als Haren, Ten Boer, Garmerwolde en Thesinge is in november nog wel sprake van een intocht met zwarte pieten. Daar wordt stapsgewijs naar een andere intocht toegewerkt.